Mercato - PSG : Ça bouge pour Theo Hernandez !

Publié le 21 octobre 2021 à 22h45 par A.C.

Très performant avec l’AC Milan et l’équipe de France, Theo Hernandez aurait tapé dans l’œil de Leonardo au Paris Saint-Germain.

Le mercato estival opéré par Leonardo pose des bases claires : le Paris Saint-Germain veut les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Ainsi, après avoir recruté Achraf Hakimi à droite, le PSG se doit de prendre son équivalent à gauche. Qui mieux que Theo Hernandez pourrait postuler à une place au sein de cet effectif pléthorique ? Éblouissant et en constante progression depuis son arrivée à l’AC Milan, l’international français est considéré comme l’un des latéraux les plus talentueux d’Europe. Son club le sait très bien d’ailleurs, puisqu’en Italie on assure qu’un gros contrat devrait lui être proposé pour doucher les espoirs du Paris Saint-Germain.

Maldini et Massara ouvrent les négociations avec le clan Hernandez