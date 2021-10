Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario catastrophe se précise pour Donnarumma !

Publié le 21 octobre 2021 à 18h45 par A.C.

Arrivé cet été à la fin de son contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma n’a pas encore réussi à se faire une place au Paris Saint-Germain.

C’est l’un des feuilletons préférés de la presse italienne. Considéré comme l’un des plus grands talents transalpins et élu meilleur joueur du dernier Euro, Gianluigi Donnarumma a débarqué au Paris Saint-Germain sans que Leonardo ne débourse le moindre sou en indemnité de transfert. A priori une excellente opération... mais pour qui ? Donnarumma doit en effet se contenter de jouer les seconds couteaux derrière Keylor Navas et de l’autre côté des Alpes on assure que Mauricio Pochettino serait totalement largué. D’ailleurs, il aurait demandé l’aide de Leonardo pour régler les choses avec Navas, vraisemblablement grand favori pour le poste de titulaire.

Un départ, la seule solution pour Donnarumma