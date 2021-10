Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre en prévision pour Gianluigi Donnarumma ?

Publié le 21 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Irrité par l’utilisation de Gianluigi Donnarumma au PSG, Mino Raiola songerait sérieusement à chercher un nouveau club à son client si le club parisien ne rectifiait pas la mire d’ici la fin de la saison.

Arrivé libre de tout contrat au PSG, son engagement envers le Milan AC ayant pris fin en juin dernier, Gianluigi Donnarumma connaît de bons débuts avec le Paris Saint-Germain. Cependant, en raison de l’indéboulonnable Keylor Navas, celui qui a été élu meilleur gardien de l’Euro grâce à son sacre avec la Squadra Azzura doit partager son temps de jeu avec le portier costaricien. Une situation qui agacerait particulièrement son agent Mino Raiola qui a déjà fait savoir à la presse italienne ces dernières semaines qu’il n’y avait qu’un numéro un au PSG et que c’était son client.

Raiola prêt à trouver un nouveau point de chute à Donnarumma ?