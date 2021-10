Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’énorme sortie de Claude Puel sur sa situation !

Publié le 21 octobre 2021 à 16h30 par B.C. mis à jour le 21 octobre 2021 à 16h36

Alors que l’ASSE enchaîne les mauvais résultats, Claude Puel s’apprête à disputer une rencontre cruciale face à Angers ce vendredi. Présent en conférence de presse à la veille de ce rendez-vous, le coach des Verts s’est toutefois montré assez calme au moment d’évoquer sa situation personnelle.

Lanterne rouge de Ligue 1, l’ASSE se retrouve dans une situation catastrophique, et Claude Puel est plus que jamais sur un siège éjectable. Avec seulement 4 points pris en 10 journées, le club du Forez n’y arrive pas et tentera de décrocher sa première victoire face à Angers ce vendredi. La pression est énorme sur les épaules de l’entraîneur stéphanois, qui se retrouve dans le collimateur des supporters qui ont réclamé son départ ce jeudi au centre d’entraînement, mais également des dirigeants, qui ont songé à se séparer de lui cette semaine. RMC a en effet révélé le 18 octobre dernier qu’une réunion de crise avait été organisée au cours de laquelle Roland Romeyer et Bernard Caïazzo envisageait de licencier Claude Puel, mais ce dernier a finalement été maintenu à son poste. Pourtant, son départ de l’ASSE semble inéluctable, et le sursis obtenu serait uniquement lié au fait que la rencontre face au SCO ait lieu ce vendredi, empêchant les Verts de trouver un remplaçant durant ce cours laps de temps. Présent en conférence de presse avant ce match de la dernière chance pour lui, Claude Puel n’a pas échappé à ce sujet face aux journalistes.

« Pour moi, il n'y pas de pression »