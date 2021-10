Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta dévoile les dessous du feuilleton Ansu Fati !

Publié le 21 octobre 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Alors que son contrat avec le Barça arrivait à terme le 30 juin, Ansu Fati a paraphé un nouveau bail jusqu'en 2027. Présent en conférence de presse ce jeudi pour l'occasion, Joan Laporta a fait part de son immense bonheur de voir son prodige de 18 ans rempiler, avant de révéler toutes les coulisses de sa prolongation.

Lié au FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2022, Ansu Fati a paraphé un tout nouveau contrat ce mercredi. En effet, le Barça a officialisé la prolongation jusqu'en 2027 de son crack de 18 ans. Fou de joie, Joan Laporta s'est totalement enflammé après le renouvellement de contrat d'Ansu Fati. « Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer le renouvellement du contrat d'Ansu Fati par le FC Barcelone. Pour nous, c'est un jour très important car, avec des joueurs comme Ansu Fati, le présent et l'avenir du club sont assurés. Pour nous, il était très important de régulariser cette situation. Il n'a que 18 ans, mais il possède une maturité extraordinaire et un talent exceptionnel. Je vous ai dit à plusieurs reprises qu'au Barça, nous allons vous aider à atteindre tous vos objectifs. Vos objectifs sont nos objectifs » , s'est réjoui Joan Laporta ce jeudi après-midi en conférence de presse.

«Il n'y avait pas d'urgence, mais...»

Dans la foulée, Joan Laporta a tenu à envoyer un message fort à Ansu Fati, expliquant clairement qu'il voulait l'accompagner pour qu'il devienne l'un des touts meilleurs joueurs du monde. « Il l'a dit lui-même, il doit s'améliorer. Il est destiné à devenir une grande star, mais nous devons l'aider à y parvenir. Il doit faire son propre chemin, mais il est très intelligent et a une famille autour de lui qui lui fait garder les pieds sur terre. Nous devons être prudents. Nous espérons évidemment que toutes nos espérances avec lui seront confirmés, mais nous devons tous l'aider » , a déclaré Joan Laporta.

«... vu que nous avions déjà l'accord, nous ne voulions pas faire traîner les choses»