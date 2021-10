Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour de flamme à prévoir dans ce dossier sensible ?

Publié le 21 octobre 2021 à 15h00 par H.G.

Alors que les négociations pour une prolongation de Sergi Roberto sont tombées à l’eau dernièrement, le dossier ne serait pas encore refermé pour autant.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergi Roberto se dirige tout droit vers un départ libre du FC Barcelone pour l’instant. Pourtant, un accord n’était pas loin dernièrement pour une prolongation de son contrat, mais les négociations sont finalement tombées à l’eau au dernier moment en raison d’un désaccord sur la question de ses émoluments. Seulement voilà, malgré ce gros contre-temps, il ne serait pas à écarter que les négociations repartent de plus belle prochainement.

Les contacts pourraient reprendre en novembre pour la prolongation de Sergi Roberto

En effet, Matteo Moretto indique sur son compte Twitter ce jeudi qu’il est possible que les contacts entre les agents de Sergi Roberto et le FC Barcelone reprennent au cours du mois de novembre. Pour l’heure, aucune réunion ne serait véritablement prévue, mais cela pourrait donc très prochainement évoluer. Reste à savoir si un accord pourra cette fois être trouvé entre le joueur formé au Barça et la direction présidée par Joan Laporta afin d’éviter un départ libre en fin de saison. À suivre…