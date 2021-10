Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme révélation de Laporta sur la prolongation d'Ansu Fati !

Publié le 21 octobre 2021 à 14h10 par A.D.

Ce mercredi, le FC Barcelone a officialisé la prolongation d'Ansu Fati jusqu'au 30 juin 2027. Alors que plusieurs cadors européens étaient sur les traces de son crack de 18 ans, Joan Laporta a reconnu qu'il n'avait pas été inquiet une seule seconde.

Après avoir prolongé jusqu'au 30 juin 2027 avec le FC Barcelone, Ansu Fati est aux anges. « Je suis très heureux, surtout de pouvoir rester dans ce club que j'aime tant. Je suis très reconnaissant de l'opportunité qu'ils me donnent de grandir ici. C'est un jour très heureux pour moi et ma famille. Dieu merci, le club m'a donné l'opportunité de continuer. Maintenant, je dois continuer à travailler et rendre cette confiance sur le terrain. Mon objectif actuel ? Comme toujours, de continuer à m'améliorer jour après jour en tant que joueur et personne et de me battre pour tout gagner » , s'est enflammé le crack de 18 ans lors d'un entretien accordé au médias du FC Barcelone. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Joan Laporta a également réagi à la prolongation d'Ansu Fati. Et comme l'a avoué le président du Barça, il n'a pas douté un instant de la réussite de ce dossier.

«Il a été très clair sur le fait qu'il voulait rester»