Mercato - PSG : Tout se décide maintenant pour Theo Hernandez !

Publié le 19 octobre 2021 à 17h30 par A.C.

Star montante du football français, Theo Hernandez est en train de tout casser avec l’AC Milan et ça n’a pas échappé à Leonardo, qui aimerait le recruter au Paris Saint-Germain.

Dans un football européen miné par la crise sanitaire, le Paris Saint-Germain a réussi à tirer son épingle du jeu cet été. Leonardo a en effet réussi à arracher Achraf Hakimi à l’Inter, qui se retrouve dans une situation économique catastrophique et qui a également dû sacrifier Romelu Lukaku, après avoir dit adieu à Antonio Conte. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain pourrait répéter son coup, mais cette fois-ci du côté de l’AC Milan, un club qu’il ne connait que trop bien. Les prestations éclatantes de Theo Hernandez seraient particulièrement appréciées au sein du PSG, où l’on a tout de même décroché le prêt d’un Nuno Mendes que l’on annonçait à priori comme un pari d’avenir. Plusieurs clubs de Premier League lorgneraient également l’international français, mais la principale menace pour Leonardo pourrait venir d’ailleurs...

L’AC Milan veut blinder Hernandez pour calmer le PSG

Paolo Maldini et Frederic Massara, respectivement directeur technique et directeur sportif de l’AC Milan, ne veulent pas se faire avoir par le Paris Saint-Germain quelques mois seulement après le départ de Gianluigi Donnarumma. Ainsi, TMW annonce ce mardi qu’ils souhaiteraient au plus vite ouvrir des négociations avec Theo Hernandez, pour prolonger son contrat qui court actuellement jusqu'en 2024. Le portail transalpin explique que son salaire devrait être triplé et son contrat allongé jusqu’en 2026, pour aller avec son statut de pilier du projet. Un scénario confirmé par plusieurs sources dans la foulée, avec Ismael Bennacer et Rafael Leao qui devraient également se voir offrir un contrat longue durée par les Rossoneri .

Mino Raiola, le seul espoir pour Leonardo ?