Mercato - ASSE : Les regrets de cette piste estivale de Claude Puel…

Publié le 22 octobre 2021 à 0h00 par Th.B.

Annoncé à l’ASSE lors du dernier mercato estival pour y intégrer l’effectif de l’entraîneur Claude Puel, Angelo Fulgini a finalement dû rempiler pour une nouvelle saison à Angers. Et cet épisode a marqué le milieu de terrain.

Ayant fait tourner quelques têtes de par ses performances lors de l’exercice précédent avec le SCO d’Angers, Angelo Fulgini (25 ans) a vu son nom être lié à quelques clubs à l’intersaison. D’ailleurs, l’ASSE, appréciant son profil, aurait ajouté le milieu de terrain à sa potentielle liste de recrues. Finalement, c’est Ignacio Ramirez qui a débarqué à Saint-Étienne alors que le mercato estival a été calme dans le Forez. De quoi pousser Angelo Fulgini à nourrir des regrets et pas seulement pour l’ASSE, mais pour les autres équipes auxquelles il a été annoncé comme étant proche avant de rester à Angers.

« Quand tu entends tout l'été que tu es sûr de partir, et qu'au final tu ne pars pas, il faut le digérer »