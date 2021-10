Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Messi, le PSG a tenté un autre coup légendaire à 0€ !

Publié le 21 octobre 2021 à 22h30 par A.M.

Alors qu'Ansu Fati vient de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, le PSG aurait fait partie des clubs qui ont tenté leur chance pour attirer le jeune catalan libre.

Cet été, le PSG n'a pas hésité une seule seconde lorsque l'opportunité de recruter Lionel Messi libre s'est présentée. La star argentine n'a pas été en mesure de prolonger au FC Barcelone qui n'avait plus les moyens économique de conserver son numéro 10 qui a donc filé vers le PSG qui réalise l'une des opérations les plus incroyables de l'histoire... sans débourser la moindre indemnité de transfert. Et ce dossier a visiblement donné des idées aux Parisiens.

Le PSG a tenté le coup pour Ansu Fati