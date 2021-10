Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Pérez... Ces énormes révélations sur l'arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 21 octobre 2021 à 19h30 par A.M.

Arrivé libre cet été au PSG, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. Mais l'état physique du défenseur espagnol n'est pas la raison de la rupture avec le Real Madrid.

Cet été, le PSG a décidé de sauter sur les nombreuses occasions qui se sont présentées sur le marché avec les joueurs libres. C'est notamment le cas de Sergio Ramos. La Légende du Real Madrid voyait en effet son contrat s'achever en juin dernier et malgré de longues négociations, aucun accord n'a été trouvé pour une prolongation. Le PSG a donc décidé d'offrir à Sergio Ramos ce que le club merengue refusait, à savoir un contrat de deux ans. Cependant, plus de trois mois après son arrivée, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. Une situation inquiétante concernant l'état physique du défenseur de 35 ans, à tel point que certaines rumeurs ont évoqué la possibilité que le Real Madrid soit au courant que la blessure de Sergio Ramos était plus grave que prévu. Mais le journaliste espagnol Mario Cortegana, met les choses au clair.

«Le Real Madrid ne connaissait pas l'ampleur du problème»

Suiveur du Real Madrid pour Goal , Mario Cortegana a accordé une interview à Eurosport dans laquelle il assure que « le Real Madrid ne connaissait pas l'ampleur du problème » avec Sergio Ramos. Selon lui, la rupture avec le Real Madrid s'est finalement faites assez naturellement. « Mais même si Sergio Ramos s'est toujours beaucoup entretenu, comme le prouvent de nombreux rapports en interne au Real, quand un joueur atteint son âge, un des paramètres les plus observés avant une prolongation est le facteur physique. Quand un joueur arrive à 33, 34 ou 35 ans et qu'il vient de vivre une saison pleine de blessures à répétition où il ne sort pas de la salle de musculation, ça influe fortement. Mais je ne crois pas qu'au sein du Real Madrid on ait pu deviner que Ramos ne puisse pas débuter avec le PSG. D'ailleurs, quand la décision est prise de ne pas continuer avec lui au Real, ce n'est pas à cause de cela. C'est un processus plus complexe qui vient progressivement, ce n'est pas une histoire de blessure », ajoute-t-il.

«Tout était déjà très sensible et ça ne tenait qu'à un fil»