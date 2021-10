Foot - PSG

PSG - Malaise : Bientôt la fin du calvaire pour Sergio Ramos ?

Publié le 21 octobre 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que Sergio Ramos n’a toujours pas effectué ses débuts avec le Paris Saint-Germain, ceux-ci pourraient enfin être en train de se rapprocher.

Arrivé au PSG cet été dans le cadre d’un transfert libre, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu avec le club de la capitale. Freiné par des pépins physiques aux mollets, l’international espagnol travaille en individuel depuis des semaines, chose qui a conduit de nombreux observateurs à se demander si Paris a bien fait de le recruter dans la mesure où le natif de Camas ne parvient pas à se débarrasser de ses soucis physiques. Cependant, il se pourrait que Sergio Ramos soit enfin en train de voir la lumière au bout du tunnel.

Retour avec le groupe en début de semaine pour Sergio Ramos ?