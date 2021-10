Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp passerait à l’action en coulisse pour Salah !

Publié le 21 octobre 2021 à 19h10 par Th.B.

Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp refuserait de voir le «meilleur joueur du monde» selon ses dires actuellement quitter Liverpool. Et le technicien allemand aurait bien l’intention de contrecarres les plans du PSG avec Mohamed Salah.

Force est de constater que Mohamed Salah est sur son petit nuage. L’international égyptien a trouvé le chemin des filets à chacune de ses neuf dernières sorties avec Liverpool toutes compétitions confondues, le seul de l’histoire du club à avoir effectué une telle prouesse. Après son but de soliste face à Watford samedi dernier (5-0), Jürgen Klopp a fait savoir qu’il était le meilleur joueur en activité actuellement. Cependant, lorsqu’il a été interrogé sur les bonnes performances de l’attaquant égyptien et si elles pourraient l’inciter à prolonger son contrat, l’entraîneur des Reds a lâché ce bref message en conférence de presse. « Je ne sais pas, nous verrons ». En parallèle, le PSG songerait à Mohamed Salah en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain, lorsque le contrat de l’attaquant du PSG sera arrivé à expiration et moment où l’engagement contractuel liant Salah à Liverpool entrera dans son ultime saison.

Jürgen Klopp passerait à l’action en coulisse !