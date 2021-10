Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’anecdote d’Harit sur ses débuts à l’OM !

Publié le 22 octobre 2021 à 1h00 par Th.B.

Buteur lors de sa première à l’Orange Vélodrome, Amine Harit s’est confié sur cette expérience folle à l’OM et sur ses premiers pas à Marseille.

Ayant été formé au FC Nantes, où il n’a effectué qu’une saison dans le monde professionnel, Amine Harit a retrouvé la Ligue 1 lors de la dernière intersaison en signant à l’OM après quatre années passées à Schalke 04. En effet, le président Pablo Longoria est parvenu à trouver un accord avec les dirigeants du club allemand pour un prêt d’une saison. Arrivé début septembre, Amine Harit a inscrit son premier but avec l’OM lors de sa première sortie au Vélodrome le 19 septembre face au Stade Rennais (2-0). Ce jeudi, l’international marocain est revenu sur cette expérience spéciale devant les supporters déchaînés de l’OM dans les tribunes et en dehors.

« Ma voiture a failli être cassée à la fin du match, c’est ça Marseille, c’est la démesure dans tout »