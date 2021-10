Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le bel aveu d’Amine Harit sur son arrivée à l’OM…

21 octobre 2021

Ayant débarqué cet été à l’OM, Amine Harit n’a réalisé qu’après sa venue ce que représentait le fait de jouer à Marseille. L’occasion pour lui de s’enflammer pour son arrivée.

Début septembre, après la clôture du mercato estival, en raison du besoin d’avaliser le montage financier mis sur pied par Pablo Longoria et les dirigeants du club phocéen pour boucler le prêt d’Amine Harit en provenance de Schalke 04, l’OM annonçait l’arrivée du milieu offensif marocain. Depuis, Harit est parvenu à délivrer une passe décisive à Bamba Dieng face à l’AS Monaco début septembre (2-0) pour sa première et à inscrire un but face à Rennes (2-0) lors de ses premiers pas à l’Orange Vélodrome. Au cours d’une interview vidéo pour foot.fr dans le cadre de l’émission La Football Story, Amine Harit est revenu sur son arrivée à l’OM et sur ce que porter la tunique du club phocéen représente selon lui.

« Énormément de fierté de porter les couleurs de Marseille