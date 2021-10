Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zahavi, Barcelone... Vers un incroyable rebondissement pour Mbappé ?

Publié le 21 octobre 2021 à 18h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble promis au Real Madrid. Toutefois, alors que le PSG n'a pas dit son dernier mot, c'est le FC Barcelone qui aurait décidé de se lancer dans ce dossier. Et les Catalans ne comptent pas faire les choses à moitié.

En toute fin de mercato, Kylian Mbappé a fait l'objet d'une grosse offensive du Real Madrid qui a transmis plusieurs offres au PSG allant de 160 à 200M€. Mais le club parisien s'est opposé à un départ de son attaquant, malgré l'échéance de son contrat qui prend fin en juin prochain. Et pourtant, Kylian Mbappé a révélé qu'il souhaitait quitter le PSG. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passées ici, et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste », confiait-il au micro de RMC . Par conséquent, l'issue la plus probable à ce dossier serait que Kylian Mbappé s'engage libre avec le Real Madrid à l'issue de la saison. Mais le PSG ne compte pas se laisser faire. Et ce n'est pas tout puisque les Madrilènes vont devoir se frotter à un autre grand club européen.

L'entrée fracassante du Barça dans le dossier Mbappé

En effet, selon les informations de AS , Joan Laporta a bien l'intention de s'immiscer dans le dossier Mbappé. Malgré les finances compliquées du FC Barcelone, le président catalan veut frapper un grand coup pour marquer sa présidence après un été où il a été contraint de se restreindre. Et afin de mettre toutes les chances de son côté, le Barça aurait confié ce dossier à Pini Zahavi. Et pour cause, le super-agent est réputé pour sa capacité à dénouer n'importe quelle opération à l'image du transfert de Neymar au PSG en 2017. Et cette fois-ci, Pini Zahavi devra convaincre Kylian Mbappé de snober le Real Madrid qui est pourtant son grand rêve. Pas une mince affaire. Cependant, le FC Barcelone aurait des arguments financiers. Toujours d'après AS , qui a contacté des sources au sein du club blaugrana , le Barça serait en mesure d'offrir une prime à la signature estimée à 90M€ à Kylian Mbappé ! Avec une telle somme, les Catalans seraient même convaincus de faire beaucoup mieux que le Real Madrid qui ne devrait pas être en mesure de lâcher plus de 50M€. En ce qui concerne le salaire aussi le Barça est persuadé de surpasser l'offre madrilène qui n'ira pas au-delà des 17M€ annuels que touche actuellement Gareth Bale.

En 2017, le Barça était déjà proche de boucler l'arrivée de Mbappé