Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland réclamerait un salaire à la Neymar !

Publié le 21 octobre 2021 à 18h15 par Th.B.

Courtisé par le PSG ainsi que les plus grandes formations du football européen, Erling Braut Haaland serait prêt à demander un pont d’or à son potentiel futur club s’il venait à quitter le Borussia Dortmund à la prochaine intersaison.

Erling Braut Haaland semble avoir une énorme cote sur le marché des transferts depuis quelque temps. D’ailleurs, Thomas Tuchel s’est ouvertement livré sur son intérêt pour l’attaquant du Borussia Dortmund pour l’été prochain et les discussions qu’il y a eu à Chelsea à l’intersaison pour un éventuel transfert de l’insatiable buteur du BvB . De son côté, le PSG fait de lui sa priorité dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier alors que le contrat de Mbappé au PSG arrive à son terme en juin prochain. Le Real Madrid, les deux clubs de Manchester ou encore le FC Barcelone seraient également sur les rangs pour la signature d’Haaland.

Pour quitter Dortmund, Haaland demanderait un salaire annuel de 35,5M€ !