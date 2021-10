Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles menaces colossales dans le feuilleton Haaland !

Publié le 21 octobre 2021 à 12h45 par A.D.

En cas de départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid en 2022, le PSG serait prêt à s'offrir Erling Haaland dès le mois de janvier. Toutefois, le Real Madrid et Manchester City penseraient également à recruter le buteur du Borussia Dortmund cet hiver.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà tout prévu en cas de départ de Kylian Mbappé. Selon nos informations du 25 aout, le club de la capitale compte se jeter sur Erling Haaland en priorité si son numéro 7 venait à faire ses valises en 2022. Et à en croire Ekrem Konur, le PSG pourrait tenter de boucler l'arrivée du Norvégien dès le mois de janvier. Toutefois, Leonardo, le directeur sportif parisien, ne serait pas le seul à avoir cette idée en tête.

Ancelotti et Guardiola veulent également Haaland dès janvier