Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prépare une offre surréaliste pour Kylian Mbappé !

Publié le 21 octobre 2021 à 18h10 par A.M.

Priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain, pourrait se voir offrir un pont d'or de la part... du FC Barcelone.

Dans les prochaines semaines, le feuilleton Mbappé va s'accélérer. Et pour cause, son contrat au PSG s'achève en juin prochain ce qui l'autorisera donc à négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier afin de s'y engager libre pour la saison prochaine. Dans cette optique, ce feuilleton semble s'orienter vers un duel entre le PSG et le Real Madrid. Et pourtant, selon les informations de AS , le FC Barcelone compte bien jouer les trouble-fêtes dans ce dossier.

Une prime à la signature de 90M€ pour Mbappé ?