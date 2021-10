Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une menace colossale pour cette priorité de Laporta !

Publié le 21 octobre 2021 à 23h30 par A.C.

Joan Laporta souhaiterait absolument rapatrier Dani Olmo au FC Barcelone, mais devra faire face à une énorme menace provenant de Premier League.

Après avoir fait toutes ses classes au FC Barcelone étant jeune, Dani Olmo a décidé de partir au Dinamo Zagreb, où il a explosé. En janvier 2020, il a d’ailleurs été transféré au RB Leipzig et en quelques mois il est devenu un titulaire en puissance de la sélection espagnole de Luis Enrique. Suffisant pour convaincre Joan Laporta de faire tout son possible pour essayer de le récupérer. La tâche ne s’annonce toutefois pas simple, puisque Bild a récemment parlé d’un intérêt prononce de Manchester United, ainsi que de Manchester City.

Manchester United prêt à doubler l’offre du Barça