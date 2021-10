Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo réactive une ancienne piste d’Antero Henrique !

Publié le 21 octobre 2021 à 23h15 par A.C.

Toujours à l’affut de la moindre occasion pour renforcer le Paris Saint-Germain, Leonardo lorgnerait sur un jeune talent du championnat belge.

Le Paris Saint-Germain n’est pas vraiment un club fait pour les jeunes joueurs. Yari Verschaeren le sait bien ! Approché par Antero Henrique en 2019, celui qui avait à l’époque un peu plus de 17 ans avait choisi de poursuivre avec son club formateur d’Anderlecht. L’histoire pourrait se répéter, puisque Calciomercato.com nous apprend ce jeudi que Leonardo aurait décidé de relancer cette piste et donc réussir là où son prédécesseur au PSG avait échoué. Le talent de Verschaeren semble toutefois avoir attiré l’attention d’autres gros clubs européens.

Leonardo s’intéresse à Verschaeren, mais l’AC Milan...