Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le feuilleton Haaland…

Publié le 21 octobre 2021 à 20h15 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a confié en août dernier, Erling Braut Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Néanmoins, Leonardo et les dirigeants parisiens accuseraient un léger retard dans la course à la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund.

À compter de 2022, la clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat qui court pour sa part jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund sera effective. Erling Braut Haaland pourrait donc être accessible aux plus grands clubs d’Europe. Catégorie dont fait partie le PSG. Et cela tomberait bien puisque le Paris Saint-Germain voit en Haaland le successeur parfait à Kylian Mbappé, dont le contrat expirera à la fin de la saison, comme le10sport.com vous l’a révélé à la fin du mois d’août. Cependant, le Real Madrid serait bien déterminé à jouer un sale tour au PSG en s’attachant les services de Mbappé ainsi que ceux de l’attaquant norvégien. Le président Florentino Pérez et ses envies de grandeur ne seraient pas l’unique problème du PSG.

Le PSG largué pour Haaland ?