Mercato - ASSE : Cette piste de Puel se livre sur son été agité !

Publié le 12 septembre 2021 à 7h00 par D.M.

Courtisé par de nombreux clubs en Ligue 1 et à l'étranger, Angelo Fulgini est finalement resté à Angers. Le milieu de terrain a tenu à exprimer sa vérité sur le dernier mercato estival.

Agé de 25 ans et performant la saison dernière sous les couleurs d’Angers, Angelo Fulgini ne manquait pas de prétendants. Plusieurs clubs avaient coché son nom lors du dernier mercato estival à l’instar de l’ASSE ou encore de l’OGC Nice selon nos informations exclusives. Une vente qui aurait pu permettre au SCO de récupérer une belle somme d’argent. Mais finalement, Fulgini est resté au sein du club angevin. Le joueur est revenu sur le dernier mercato estival.

« Je n'ai aucune amertume. Personne ne m'a bloqué »