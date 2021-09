Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Galtier va laisser un énorme regret pour les Verts...

Publié le 12 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur Andy Delort, qui s'est engagé avec l'OGC Nice, Christophe Galtier révèle qu'il avait déjà tenté de recruter l'attaquant algérien à l'ASSE.

En arrivant sur le banc de l'OGC Nice, Christophe Galtier a rapidement réclamé un attaquant. Un souhait rapidement exaucé puisque les Aiglons ont recruté Andy Delort. Un joueur que Christophe Galtier voulait depuis longtemps. « Mes 1ers échanges avec Delort datent d’une période où j’étais à l’ASSE, un mercato d’hiver et Andy était parti vivre une aventure au Mexique. Il n’était pas très heureux j’avais eu cette info et avec l’accord de mes dirigeants j’avais beaucoup échangé avec Andy », confiait l'entraîneur des Aiglons en conférence de presse. Et Andy Delort a rapidement confirmé.

Galtier voulait Delort à l'ASSE