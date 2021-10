Foot - Real Madrid

Real Madrid - Insolite : L'incroyable anecdote de Vinicius sur la méthode Carlo Ancelotti !

Publié le 21 octobre 2021 à 0h00 par La rédaction

Vinicius Jr s'est une nouvelle fois montré à son avantage lors de la victoire du Real Madrid sur le Shakhtar Donetsk ce mardi soir (5-0). Après la rencontre, le Brésilien a livré le secret de sa grande progression et Carlo Ancelotti y serait grandement pour quelque chose.

Ce mardi soir, le Real Madrid s’est lourdement imposé contre le Shakhtar Donetsk (5-0) en Ligue des champions. Grâce à ce succès, les Merengue ont rattrapé leur retard sur le Sheriff Tiraspol dans le groupe D. Grand artisan de la victoire madrilène, Vinicius Jr s’est montré sous son meilleur visage en trouvant le chemin des filets à deux reprises. Le Brésilien semble s’être métamorphosé depuis le début de saison. Alors qu’il avait quelques difficultés à finir les actions, l’ailier de 21 ans a grandement progressé dans l’exercice (7 buts et 5 passes décisives en 11 matchs toutes compétitions confondues). Et Carlo Ancelotti y serait pour quelque chose.

« Parfois j’échoue et l’entraineur me dit: "Je vais te faire sortir! Je vais te faire sortir!" »