Real Madrid : Aulas, Drogba… Tout le monde est sur le pont pour Benzema et le Ballon d’or !

Publié le 20 octobre 2021 à 16h30 par Th.B.

Ayant réalisé sans doute sa meilleure saison sur le plan comptable, Karim Benzema s’est livré sur le Ballon d’or que l’attaquant du Real Madrid mériterait selon Didier Drogba et Jean-Michel Aulas.

Bien qu’il n’ait remporté aucun trophée avec le Real Madrid la saison passée et qu’il ait échoué en 1/8ème de finale de l’Euro avec l’Équipe de France cet été, le succès des Bleus lors de la Ligue des Nations cet automne a permis à l’attaquant du Real Madrid d’éviter une saison blanche. Pour autant, de par ses performances individuelles avec la Casa Blanca , Benzema est un prétendant au Ballon d’or. Que ce soit Zinedine Zidane ou encore Ronaldo, ses deux idoles, le message est le même : Benzema doit soulever cette récompense pour cette édition du Ballon d’or. À l’occasion d’un entretien pour Canal +, Karim Benzema s’est confié sur ses chances de remporter le Ballon d’or. « Si je pense au Ballon d’or ? Forcément, parce que de toute façon, ce n’est pas par rapport à ce trophée là, mais c’est un trophée important. Pour moi, il faut montrer sur le terrain aussi, par des buts, des passes décisives, des actions de classe. Lorsque ton équipe perd, remonter le match, faire des choses, c’est un tout. Gagner ce trophée, c’est sûr que j’y ai pensé. C’est normal. Ça fait partie des nombreux rêves que j’ai depuis petit. Mes idoles, que ce soit R9 (Ronaldo) ou Zizou (Zidane) sont venus au Real, je suis venu au Real, ils ont gagné le Ballon d’or… Ce sont des petites choses auxquelles je pense et aujourd’hui je ne suis pas très loin ». D’ailleurs, Karim Benzema ne pense pas être le seul à estimer ne pas en être loin.

Drogba et Aulas s’enflamment pour Benzema et le Ballon d’or !