Foot - Real Madrid

Real Madrid : Cette nouvelle sortie forte sur Benzema et le Ballon d'Or !

Publié le 18 octobre 2021 à 1h30 par A.D.

Alors qu'il enchaine les grosses performances ces derniers mois, Karim Benzema fait partie des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2021. Interrogé sur le buteur du Real Madrid, Riyad Mahrez a tenu à lui faire passer un message fort.

Ces derniers mois, Karim Benzema affiche une forme excellente. Que ce soit avec le Real Madrid ou l'équipe de France, le buteur de 33 ans réalise des performances exceptionnelles. A tel point qu'il fait partie des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2021. Alors qu'il a également une chance de remporter le Graal, Riyad Mahrez a envoyé un message très fort à Karim Benzema.

«Il n'y a pas besoin de mots, il a une carrière incroyable»