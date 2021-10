Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Le clan Gareth Bale charge encore Zinédine Zidane !

Publié le 17 octobre 2021 à 19h00 par D.M.

Agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett a annoncé que les désaccords avec Zinédine Zidane avaient eu des répercussions sur sa carrière.

La relation entre Zinédine Zidane et Gareth Bale s’est détériorée au fil du temps. Ancien titulaire indiscutable, l’attaquant gallois a perdu sa place jusqu’à être placé régulièrement sur le banc des remplaçants par son entraîneur notamment durant la saison 2019/2020. Un choix qui avait suscité l’incompréhension de Jonathan Barnett. « À mon avis, il n'a pas été traité correctement pour quelqu'un qui a tant fait pour ce grand club. C'est difficile de reparler de ça, mais je pense que quelqu'un ayant réalisé ce qu'il a accompli pour le club en sept ans, aurait dû être mieux traité » avait déclaré l’agent de Bale en septembre 2020. Depuis, Zinédine Zidane a quitté son poste d’entraîneur du Real Madrid, tandis que le joueur est de retour en Espagne après un prêt loin d’être concluant à Tottenham.

« Les blessures et les malentendus avec Zidane ces dernières saisons l’ont freiné »