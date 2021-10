Foot - Real Madrid

Real Madrid : L'énorme annonce de Karim Benzema sur le Ballon d'Or !

Publié le 17 octobre 2021 à 21h00 par D.M.

Alors qu'il figure parmi les favoris pour la victoire, Karim Benzema s'est prononcé sur ses chances de remporter le Ballon d'Or cette année.

Et si Karim Benzema devenait le premier Français à remporter le Ballon d’Or depuis un certain Zinédine Zidane en 1998 ? Selon l’ancien numéro 10, le joueur du Real Madrid mérite de remporter ce trophée cette année. « En ce moment, il est sur un nuage. Moi, je lui donnerais le Ballon d’Or. (…) « Oui ça commence à faire long [qu’un Français ne l’a pas gagné], et puis en même temps, on a un joueur qui mérite de gagner le Ballon d'Or. Karim le mérite » a confié Zizou dans un entretien à Téléfoot . Ses plus sérieux concurrents se nomment Robert Lewandowski, Lionel Messi ou encore Jorginho. Le vainqueur sera connu le 29 novembre prochain lors d’une cérémonie organisée au Théâtre du Chatelet.

« Aujourd’hui, je ne suis plus très loin »