Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema, Ballon d'Or... Luka Modric prend position !

Publié le 18 octobre 2021 à 22h00 par D.M.

Ballon d'Or 2018, Luka Modric estime que Karim Benzema a les capacités de remporter le trophée cette année.

Performant sous les couleurs du Real Madrid, Karim Benzema pourrait devenir le premier français à remporter le Ballon d’Or depuis Zinédine Zidane en 1998. « Ce serait parmi les nombreux rêves que j’ai depuis tout petit. Mes idoles que ce soit R9 ou Zizou sont venus au Real, je suis venu au Real. Ils ont gagné le Ballon d’or… Ce sont des petites choses auxquelles je repense, et aujourd’hui je ne suis plus très loin » a confié l’international français dans un entretien accordé à Canal Football Club . Présent en conférence de presse, Luka Modric s’est prononcé sur les prestations de Karim Benzema.

« Il le mérite pour la façon dont il a joué cette année »