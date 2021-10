Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema affiche ses ambitions pour le Ballon d'Or !

Publié le 18 octobre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Elu meilleur joueur du mois de septembre en Liga, Karim Benzema a affiché ses ambitions et a notamment évoqué son rêve de remporter le Ballon d'Or cette année.

Ces dernières années, les Français ont souvent trustés les podiums, mais ne sont jamais parvenus à mettre la main sur le Ballon d’Or. En 2013, Franck Ribéry avait terminé derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Quant à Antoine Griezmann, il avait terminé aussi à la troisième place en 2016 et 2018. Pour retrouver la trace d’un tricolore vainqueur du prestigieux trophée, il faut remonter à 1998 et la victoire d’un certain Zinédine Zidane, vainqueur cette année-là de la Coupe du monde avec l’équipe de France. Mais lors de cette édition, un joueur français figure parmi les favoris et pourrait inscrire sn nom au palmarès. Il s’agit de Karim Benzema, âgé de 33 ans et au sommet de sa forme. Auteur déjà de neuf buts en championnat cette saison sous le maillot du Real Madrid, et vainqueur de la Ligue des Nations avec sa sélection nationale, l’attaquant a été élu meilleur joueur de Liga du mois de septembre. Lors de la remise du trophée, Karim Benzema s’est prononcé sur ses ambitions et notamment sur ses chances de remporter le Ballon d’Or le 29 novembre prochain lors d’une cérémonie organisée au Théâtre du Chatelet.

« Ce trophée a toujours été un rêve »

« Être sur la liste des 30 candidats au Ballon d'Or me fait très plaisir car ce trophée a toujours été un rêve. C'est un travail de longue date, dans lequel j'ai toujours eu l'aide de mes coéquipiers et de mon club » a confié Karim Benzema dans des propos rapportés par Mundo Deportivo . Ce dimanche, lors d’un entretien accordé au Canal Football Club, le joueur avait déjà évoqué son rêve de remporter le Ballon d’Or : « Ce serait parmi les nombreux rêves que j’ai depuis tout petit. Mes idoles que ce soit R9 ou Zizou sont venus au Real, je suis venu au Real. Ils ont gagné le Ballon d’or… Ce sont des petites choses auxquelles je repense, et aujourd’hui je ne suis plus très loin ». Toutefois, de nombreux autres joueurs postulent au Ballon d’Or comme Robert Lewandowski (Bayern Munich), Lionel Messi (PSG) ou encore Jorginho (Chelsea).

Zidane et Mahrez soutiennent Benzema