Real Madrid : Karim Benzema reçoit un message très fort pour le Ballon d’Or !

Publié le 18 octobre 2021 à 0h30 par La rédaction

Étincelant avec le Real Madrid ces dernières semaines, Karim Benzema s'est fait une place parmi les favoris au Ballon d'Or. Pour Roberto Carlos, la situation est très claire : l'attaquant de 33 ans mérite d'être sacré meilleur joueur de l'année 2021.

Les jours passent et l’annonce du Ballon d’Or approche à grands pas. De nombreux joueurs ont déjà été évoqués parmi les favoris comme Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Karim Benzema. L’attaquant de 33 ans porte le Real Madrid sur ses épaules presque à lui tout seul. La saison dernière, l’international tricolore a trouvé le chemin des filets à 30 reprises, tout en délivrant 9 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues. Sur ce début d’exercice 2021-2022, Karim Benzema semble être reparti sur les mêmes bases (10 buts et 7 passes décisives en 10 rencontres) et ses performances en équipe de France ne sont pas passées inaperçues.

Roberto Carlos vote Karim Benzema pour le Ballon d'Or