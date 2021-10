Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, prolongation… L’avenir de Benzema est tout tracé !

Publié le 17 octobre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2023 au Real Madrid cet été, Karim Benzema sera à coup sûr un joueur du club de la capitale espagnole la saison prochaine.

Plus les années passent, et plus Karim Benzema devient une légende du Real Madrid. Arrivé dans la capitale espagnole en 2009, l’international français s’est progressivement imposé comme l’un des cadres du club madrilène avant d’en devenir le patron du secteur offensif à la suite du départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus à l’été 2018. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est ainsi entré dans les coeurs des supporters des Merengue , et cette belle histoire est encore loin d’être terminée. En effet, malgré ses 33 ans, le Real Madrid garde toute confiance en Karim Benzema, comme en atteste le fait qu’il ait prolongé son contrat cet été jusqu’en 2023, soit un renouvellement d’un an comme le veut la tradition de la Casa Blanca avec les joueurs trentenaires.

Karim Benzema au Real Madrid en 2022/2023, c’est acté à 100% !