Real Madrid : Le nouveau message fort d’Aulas sur Benzema et le Ballon d’or !

Publié le 20 octobre 2021 à 10h30 par Th.B.

Président de l’OL, Jean-Michel Aulas est une nouvelle fois monté au créneau pour que Karim Benzema soit le nouveau joueur du Real Madrid à remporter le Ballon d’or.

Le Real Madrid pourrait, après Cristiano Ronaldo et Luka Modric plus récemment, voir une autre de ses stars soulever le Ballon d’or. Le 29 novembre prochain, le lauréat de l’édition 2021 sera connu et le nom de Karim Benzema figure parmi les favoris pour cette ultime récompense pour un footballeur. L’attaquant du Real Madrid n’a pour sa part pas caché à ESPN son désir de rafler ce trophée qui le fait rêver depuis sa tendre enfance. « C'est un rêve depuis que je suis tout jeune. C'est aussi une motivation. Le simple fait de figurer dans la liste des 30 nommés est déjà une satisfaction. Cela a toujours été un objectif, toujours dans un coin de ma tête. Quand Cristiano Ronaldo l'a gagné dans le passé et qu'il l'a obtenu sur la pelouse du Bernabeu, j'étais heureux pour lui, bien sûr. Heureux d'être dans son équipe et ensuite j'ai pensé : "ah oui, je veux le gagner aussi" ».

« Le droit de Karim à être Ballon d’Or est évident »