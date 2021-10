Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema lâche ses vérités sur ses chances pour le Ballon d'Or !

Publié le 19 octobre 2021 à 19h30 par A.M.

Alors qu'il fait partie des favoris dans la course au Ballon d'Or, Karim Benzema a évoqué ses chances de remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Cette année, la course au Ballon d'Or semble très ouverte. Malgré tout, quatre favoris se dégagent à savoir Lionel Messi, Robert Lewandowski, Jorginho et Karim Benzema. Excellent au Real Madrid, l'attaquant français brille également en Bleus depuis son retour comme en témoigne son but contre l'Espagne qui lui permet de décrocher son premier trophée international, mais surtout le seul cette saison ce qui le désavantage par rapport à ses concurrents, notamment Lionel Messi, vainqueur de la Copa America, et surtout Jorginho qui a remporté la Ligue des Champions et l'Euro. Toutefois, pour Zinedine Zidane, c'est bien Karim Benzema qui mérite le Ballon d'Or. « Oui ça commence à faire long, et puis en même temps, on a un joueur qui mérite de gagner le Ballon d'Or. Karim le mérite. J'ai eu le grand honneur de pouvoir l'entraîner. C'est un joueur qui s'associe facilement avec les autres. Il sait tout faire sur un terrain. Donc là c'est le moment, parce qu'il est au-dessus. J'espère qu'il sera récompensé par le Ballon d'Or », confiait l'ancien numéro 10 de l'équipe de France au micro de Téléfoot .

Benzema y croit pour le Ballon d'Or