Mercato - PSG : Terrible annonce pour ce dossier XXL de Leonardo !

Publié le 22 octobre 2021 à 13h45 par A.D.

Très performant sous les couleurs de l'Inter, Nicolo Barella aurait tapé dans l'oeil de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Mais à en croire Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué des Nerazzurri, le milieu de terrain italien est sur le point de rempiler à Milan.

Malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum lors du dernier mercato estival, Leonardo voudrait encore et toujours renforcer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié deux profils à l'Inter : Marcelo Brozovic, qui sera en fin de contrat le 30 juin, et Nicolo Barella, lié au club milanais jusqu'en 2024. Interrogé sur ces deux dossiers, Giuseppe Marotta s'est prononcé sur la possibilité de les prolonger lors d'un entretien accordé à Sky Sport dernièrement. « La question des renouvellements et des prolongations n'est pas un problème. Tout d'abord, seuls les joueurs qui sont heureux d'être avec nous doivent rester à l'Inter. Pour l'instant, Brozovic a indiqué son intention de rester avec nous, tout comme Lautaro, Barella, ceux qui ont souvent été mentionnés. Je dirais que toute l'équipe mérite une mention élogieuse de notre part et, plus précisément, à la réponse, je réponds que dans les semaines à venir, Ausilio et moi aurons l'occasion et l'opportunité de nous confronter » , a détaillé l'administrateur délégué de l'Inter.

«Barella va prolonger son contrat, nous sommes proches»