Mercato - PSG : Une nouvelle bataille au sommet se profile pour Leonardo…

Publié le 22 octobre 2021 à 23h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain à Chelsea, Antonio Rüdiger ferait tourner la tête du PSG, mais pas seulement. En effet, l’international allemand serait la cible des intérêts du Real Madrid et du Bayern Munich entre autres.

Et si Antonio Rüdiger quittait Chelsea à la fin de la saison ? Pour rappel, le contrat liant Rüdiger aux Blues arrivera à expiration en juin prochain. Et en l’état, difficile d’affirmer avec assurance que l’international allemand de 28 ans pliera bagage afin de se lancer un nouveau challenge ailleurs. En quête de renfort dans ce secteur de jeu, malgré la venue de Sergio Ramos à la dernière intersaison, le PSG songerait notamment à Rüdiger. Cependant, le principal intéressé a laissé planer le doute dernièrement quant à la suite de sa carrière en conférence de presse. « Je me sens bien là où je suis maintenant, donc ça colle. Le Bayern Munich ? L’intérêt m’honore. Ça montre que j’ai fait de bonnes choses récemment » . Car en effet, hormis le PSG, le Bayern Munich serait également sur les rangs.

Le Bayern Munich et le Real Madrid en embuscade pour Rüdiger…