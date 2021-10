Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema, Cristiano… L’énorme constat de Gerard Piqué !

Publié le 23 octobre 2021 à 1h00 par La rédaction

Alors que le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid aura lieu dimanche, Gerard Piqué a tenu à complimenter Karim Benzema. Le défenseur catalan a notamment encensé les performances du Français depuis le départ de Cristiano Ronaldo du Real en 2018.

Le Clasico aura un parfum inédit dimanche à 16h15. Pour la première fois depuis le 23 décembre 2007, ce sommet du championnat espagnol entre le FC Barcelone et le Real Madrid se déroulera sans que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ne participe à la rencontre. Le Barça doit faire sans la Pulga depuis sa signature au PSG l'été dernier. De son côté, le Real s'est désormais habitué à l'absence de Ronaldo. Depuis le départ de CR7 en 2018, Karim Benzema enchaîne en effet les performances XXL sous le maillot merengue . Pour Gerard Piqué, l'explication serait toute trouvée...

« Le fait que Cristiano soit parti lui a laissé un espace à remplir »