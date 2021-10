Foot - Mercato

Mercato : Les confessions de Cristiano Ronaldo sur son retour à Manchester United !

Publié le 22 octobre 2021 à 20h30 par Th.B.

De même que Raphaël Varane et Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo a posé avec un maillot de Manchester United cet été, revenant à Old Trafford 12 ans après son départ pour le Real Madrid. L’occasion pour le Portugais de revenir sur les débuts de l’équipe et les siens cette saison.

Après un message incendiaire sur son compte Instagram personnel le 17 août dernier via lequel il faisait part de son ras-le-bol concernant les incessantes rumeurs à son sujet et sur son avenir, Cristiano Ronaldo quittait néanmoins la Juventus à la fin du mois d’août, soit quelques jours avant la clôture du mercato estival, afin de retrouver Manchester United douze ans après son départ du club mancunien. Un timing que son désormais ex-coéquipier Giorgio Chiellini a regretté comme en atteste son récent message divulgué à DAZN . « (Cristiano) Ronaldo est parti le 28 août, cela aurait été mieux pour nous s'il était parti plus tôt. Nous étions un peu choqués. S'il était parti plus tôt nous aurions eu le temps de mieux nous préparer ». Compère de Chiellini au sein de la charnière centrale de la Juventus, Leonardo Bonucci a même laissé entendre à Prime Video Sport qu’avec le départ de Ronaldo, l’équipe turinoise va pouvoir retrouver une certaine identité et ne pas entièrement jouer pour lui. « Ronaldo a pris une décision que nous respectons. L'année dernière, l'équipe a joué pour lui, maintenant le groupe doit retrouver l'esprit Juve qui existait avant son arrivée. L'année dernière, bien que nous ayons remporté deux trophées, nous n'avons pas gagné le Scudetto principalement en raison de nos propres démérites plutôt que des mérites de ceux qui ont gagné ».

Pogba est heureux de son retour…

Cependant, le transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester United a fait un heureux. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Paul Pogba dont le contrat chez les Red Devils ne court que jusqu’en juin prochain, mais qui a récemment fait savoir qu’il aimait jouer à Manchester. Ronaldo serait susceptible d’inverser la tendance concernant l’avenir de Pogba. Quoi qu’il en soit, le champion du monde tricolore est fier d’évoluer aux côtés de celui qui est surnommé CR7 . « Ronaldo, c'est Ronaldo. Il a marqué un but à sa manière. C'est une impression de déjà vu. Tout le monde le connaît. Il n'y a pas besoin que je le présente. Nous parlons d'un champion de classe mondiale, il est parmi les meilleurs joueurs du monde. On ne peut qu'être heureux de jouer avec lui » . Voici le message que Pogba a fait passer au micro de Sky Sport mercredi à la suite de la victoire de Manchester United en Ligue des champions face à l’Atalanta (3-2).

Cristiano Ronaldo évoque le mercato de United et le travail qu’il doit faire avec ses coéquipiers