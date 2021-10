Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara, Real Madrid... L'énorme révélation de la presse espagnole sur Icardi !

Publié le 22 octobre 2021 à 19h30 par B.C. mis à jour le 22 octobre 2021 à 19h43

Les problèmes conjugaux de Mauro Icardi avec sa femme Wanda Nara font toujours autant parler, de quoi impacter le PSG, privé de son joueur pour affronter Leipzig cette semaine. Une situation qu’avait anticipée le Real Madrid lorsque les dirigeants merengue ont recalé l’attaquant argentin.

Depuis une semaine, Mauro Icardi et Wanda Nara sont les acteurs d’une véritable telenovela. L’attaquant du PSG a en effet été accusé par sa femme d’adultère le week-end dernier après que celle-ci ait découvert plusieurs messages envoyés par le joueur à une actrice et chanteuse argentine. Depuis, le couple n’a cessé d’étaler ses problèmes conjugaux sur les réseaux sociaux, ce qui a directement impacté le Paris Saint-Germain. Affecté par sa rupture, Mauro Icardi a été autorisé par le club à ne pas se présenter à l’entraînement dimanche et lundi pour se rendre à Milan, et tenter de recoller les morceaux avec Wanda Nara. L’Argentin était également absent pour la réception de Leipzig ce mardi, alors que le PSG devait déjà faire sans Neymar (blessé) et Angel Di Maria (suspendu). Depuis, le couple semble s’être réconcilié, bien que cette histoire fasse encore beaucoup parler en Argentine. Une situation dont se serait volontiers passé le PSG, et qui a de quoi donner le sourire au Real Madrid.

Quand le Real Madrid a recalé Icardi à cause de sa femme