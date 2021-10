Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sauvé par le coronavirus pour Mohamed Salah ?

Publié le 22 octobre 2021 à 16h15 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG penserait à recruter Mohamed Salah, qui flambe actuellement avec Liverpool. Et grâce au coronavirus, le club parisien aurait eu la chance de ne pas voir l'attaquant des Reds rejoindre un autre club cet été.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement pour rejoindre le Real Madrid s'il ne prolonge pas d'ici là. Conscient de la situation, Leonardo se prépare à la possibilité de perdre Kylian Mbappé en 2022. Ainsi, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a coché les noms d'Erling Haaland, sa grande priorité, et de Robert Lewandowski pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé. En parallèle, Leonardo aurait également identifié le profil de Mohamed Salah, qui est actuellement au top de sa forme du côté de Liverpool. Et si aujourd'hui, le PSG a une chance de pouvoir recruter l'international égyptien, ce serait grâce au coronavirus.

Mohamed Salah bloqué par le coronavirus cet été ?