Mercato - PSG : Icardi obligé de faire un gros sacrifice pour partir ?

Publié le 22 octobre 2021 à 18h45 par La rédaction

En Italie, le Corriere Dello Sport annonce que malgré ses déboires personnels, un retour d’Icardi en Italie, au Milan AC ou à la Juve, n’a jamais été étudié. Analyse.

Dans son édition de jeudi, le Corriere Dello Sport affirme qu’il n’aurait en fait jamais été réellement question d’un retour en Italie de Mauro Icardi, alors qu’en Italie, on annonçait son comeback après ses difficultés personnelles et des intérêts du Milan AC et de la Juventus, disposés à l’accueillir.

Si le joueur ne baisse pas son salaire

A l’analyse, il est clair qu’un retour en Italie ne pouvait se faire qu’à une condition : que Mauro Icardi soit disposé à accepter une baisse de son salaire. Les émoluments du buteur argentin sont en effet trop élevés pour Milan et Turin. Un prêt aurait pu éventuellement contourner le problème à court terme, mais il est très peu probable que cela aurait convenu au PSG.