Mercato - PSG : Icardi vers un départ à l’étranger ? La réponse !

Publié le 21 octobre 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Au cœur de sa séparation avec Wanda Nara, il a été question d’un éventuel retour de Mauro Icardi en Serie A pour se rapprocher de son épouse. Mais la presse italienne apporte une précision de taille sur le buteur argentin du PSG.

Ces derniers jours, il a beaucoup été question du feuilleton entre Mauro Icardi et Wanda Nara, puisque l’épouse et agent du buteur argentin du PSG avait annoncé leur séparation via les réseaux sociaux en raison des infidélités de son mari. Icardi a alors raté plusieurs jours d’entraînement avec le PSG pour aller la retrouver en Italie et tenter d’arranger les choses, et certaines spéculations faisaient même état d’un possible retour de l’ancien joueur de l’Inter Milan en Serie A pour se rapprocher de sa famille. Qu’en est-il vraiment ?

Aucun départ en vue pour Icardi ?