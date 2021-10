Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce retentissante de Dani Alves sur un retour !

Publié le 21 octobre 2021 à 12h10 par La rédaction

Candidat à un retour au FC Barcelone ces dernières semaines alors qu’il est désormais libre de tout contrat, Dani Alves a fait une nouvelle annonce à ce sujet.

« Et j'ai dit que lorsque le Barça aurait besoin de moi et me voudrait, je serais à la disposition du Barça, où que je sois », confiait récemment Dani Alves (38 ans) dans les colonnes de Sport, lançant ainsi un énorme appel du pied au FC Barcelone alors qu’il est libre de tout contrat depuis son départ de Sao Paulo en septembre dernier. Et suite aux nombreuses spéculations qui ont suivi ses propos, l’ancien latéral droit du PSG et du Barça a revu son discours…

« Il est temps d’encourager cette équipe de l’extérieur »