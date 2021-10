Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Mohamed Salah !

Publié le 22 octobre 2021 à 18h15 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé pourrait partir librement vers le Real Madrid le 1er juillet, Leonardo penserait à Mohamed Salah pour sa potentielle succession. Et heureusement pour le directeur sportif du PSG, Liverpool pourrait refuser d'offrir un salaire digne de ce nom à son attaquant égyptien pour qu'il prolonge.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a déjà commencé le travail pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. Alors que son numéro 7 sera en fin de contrat le 30 juin, le directeur sportif du PSG a inscrit les noms d'Erling Haaland, sa grande priorité, et de Robert Lewandowski sur ses tablettes. De surcroit, Leonardo penserait également à offrir Mohamed Salah à Mauricio Pochettino pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ en 2022. Et heureusement pour le PSG, Liverpool pourrait louper le coche pour la prolongation de son attaquant égyptien.

Mohamed Salah trop cher pour Liverpool ?