Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba est loin de son épilogue…

Alors que le PSG resterait aux aguets pour Paul Pogba et que le milieu de terrain de Manchester United n’aurait pas encore pris sa décision quant à une prolongation de contrat, les affaires du club parisien seraient compliquées par le Real Madrid et la Juventus.

Avant que Lionel Messi ne débarque au PSG à la surprise générale le 10 août dernier après que le FC Barcelone ait annoncé ne pas pouvoir financièrement assumer une prolongation de contrat, la piste Paul Pogba avait pris une grande ampleur dans la presse pour la fin du dernier mercato. Et pour cause, le contrat du champion du monde tricolore ne court que jusqu’en juin prochain et l’intersaison était l’occasion pour Manchester United de renflouer ses caisses grâce à une indemnité de transfert. En outre, Pogba est représenté par Mino Raiola, un agent avec lequel Leonardo disposerait d’une bonne relation. Alors forcément, lui qui est entré dans l’ultime année de son contrat, Paul Pogba fait beaucoup parler de son avenir dans la presse. L’occasion pour lui d’évoquer la suite des opérations mercredi soir au micro de Sky Sport . « J'aime jouer ici ndlr (à Manchester United). Bien sûr, je suis confiant. Sinon, je ne serais pas dans l'équipe et je ne serais pas dans cette équipe. C'est un grand club. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez rien à faire ici ».

Pogba toujours dans le doute pour son avenir

Cependant, à en croire les informations communiquées par The Manchester Evening News ces dernières heures, Paul Pogba prendrait son temps au sujet de son avenir. Il est spécifié par le média britannique que des discussions entre le joueur et son entourage ainsi que les dirigeants de Manchester United auraient actuellement lieu. De quoi laisser entendre qu’une prolongation de contrat se profilerait ? Pas vraiment. Selon The MEN , le milieu de terrain des Red Devils n’aurait pas encore tranché entre un départ ou la signature d’un nouveau contrat à United. Le PSG aurait donc toujours une main sur le volant dans cette opération, à l’instar de d’autres cadors européens.

Le Real Madrid et la Juventus pas là pour faire de la figuration