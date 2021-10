Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba donne le ton pour son avenir !

Publié le 22 octobre 2021 à 17h45 par Th.B.

Bien que des négociations aient lieu en coulisse, Paul Pogba n’aurait pas encore tranché à propos de son avenir. Une prolongation de contrat ou un départ au PSG ou ailleurs ? Le suspense reste à son comble.

Directeur sportif du PSG, Leonardo semblerait garder un oeil sur l’évolution de la situation de Paul Pogba. Pour rappel, le contrat du champion du monde tricolore et récent vainqueur de la Ligue des Nations avec l’Équipe de France arrivera à expiration en juin prochain à Manchester United. De quoi sceller son aventure mancunienne alors qu’il a par le passé ouvertement fait part de sa volonté d’aller voir ailleurs en 2019 ? Pogba a récemment botté en touche. « Bien sûr, je suis confiant. Sinon, je ne serais pas dans l'équipe et je ne serais pas dans cette équipe. C'est un grand club. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez rien à faire ici » . a assuré Pogba à Sky Sports. Et pour ce qui est du dénouement du feuilleton, le PSG devrait prendre son mal en patience.

Pogba discute, mais n’aurait pas encore décidé…