Mercato - PSG : Paul Pogba en remet une couche sur son avenir !

Publié le 21 octobre 2021 à 20h10 par H.G.

Alors que Paul Pogba arrivera au terme de son contrat en fin de saison, l’international français a une nouvelle fois confié sa joue d’évoluer à Manchester United.

Annoncé comme étant sur le départ avec le PSG comme point de chute le plus chaud cet été, Paul Pogba évolue finalement toujours à Manchester United. L’international français y honore ainsi la dernière année de son contrat et se dirige donc droit vers un départ libre, même si certaines sources indiquent qu’une prolongation ne serait pas à écarter. Et tandis que le Real Madrid est annoncé avec insistance sur ses traces, Paul Pogba a assuré être ravi d’évoluer chez les Red Devils au sortir de la victoire de son équipe contre l’Atalanta ce mercredi soir en Ligue des champions (3-2).

« C'est un grand club »