Mercato - PSG : Le message fort de Paul Pogba sur son avenir !

Publié le 21 octobre 2021 à 8h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait dans le collimateur du PSG. Après la remontada des Red Devils face à l'Atalanta ce mercredi soir, La Pioche a fait passer un message fort sur son avenir.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a réalisé plusieurs gros coups à 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Milan AC) et de Georginio Wijnaldum (Liverpool) pour les recruter librement et gratuitement cet été. Et alors que Paul Pogba sera, lui-aussi, en fin de contrat avec Manchester United le 30 juin prochain, Leonardo souhaiterait profiter de cette nouvelle occasion en or pour boucler un nouveau coup XXL à 0€. Mais qu'en pense le principal intéressé ?

«J'aime jouer ici»