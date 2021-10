Foot - Mercato

Mercato : Vers un gros retour de Laurent Blanc en Europe ? Sa réponse !

Publié le 21 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Occasionnellement annoncé de retour en Europe dans des clubs de haut standing, Laurent Blanc, qui officie au Qatar à Al-Rayyan, ne songe pas à prendre les rênes d’un cador européen.

Après quatre ans et demi d’inactivité, soit depuis son départ du PSG au printemps 2016, Laurent Blanc a débarqué au Qatar en décembre 2020 afin de prendre les rênes de l’équipe première d’Al-Rayyan. De retour à la compétition, le champion du monde 98 semble retrouver du plaisir à entraîner et son nom revient naturellement dans les médias lorsqu’un poste est à pourvoir ou qu’un coach se trouve sur la sellette.

Un retour en Europe n’est «pas d’actualité» selon Laurent Blanc